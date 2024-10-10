https://ria.ru/20241010/bank-1977480517.html

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2024

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:47

2024-10-10T20:47

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд. "С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам. Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html

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министерство финансов сша, в мире, происшествия