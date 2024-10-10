https://ria.ru/20241010/bank-1977480517.html
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2024
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов
Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:47
2024-10-10T20:47
2024-10-10T20:47
министерство финансов сша
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/08/1034830892_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_585260bb780de24ba9ee536346c45876.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд. "С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам. Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/08/1034830892_107:0:1894:1340_1920x0_80_0_0_79c5b27fc1d0a8346419c847cda9c484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов сша, в мире, происшествия
Министерство финансов США, В мире, Происшествия
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов
Признавший вину в отмывании денег TD Bank не проследил за операциями клиентов