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TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2024
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20:47 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/bank-1977480517.html
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2024
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов
Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:47
2024-10-10T20:47
министерство финансов сша
в мире
происшествия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд. "С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам. Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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министерство финансов сша, в мире, происшествия
Министерство финансов США, В мире, Происшествия
TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

Признавший вину в отмывании денег TD Bank не проследил за операциями клиентов

© AP Photo / Emrah GurelБанкноты 50 долларов США
Банкноты 50 долларов США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Банкноты 50 долларов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд.
"С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам.
Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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