https://ria.ru/20241010/avtokredit-1977307807.html

Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов

Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов - РИА Новости, 10.10.2024

Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов

Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:15

2024-10-10T02:15

2024-10-10T02:15

экономика

банки.ру

авто

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, навязанные услуги, как правило, касаются допопций и страховых программ. Далеко не все это нужно обычному автолюбителю, но обходится в лишние сотни тысяч рублей.Порой купить авто без кредита просто невозможно, либо оно будет дороже. А взять кредит можно только с навязанными допуслугами, вернуть которые уже не удастся. Таким образом накручивают дополнительные премии и банки, и автодилеры.Регулятор намерен разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитным бизнесом. Вероятно, на него распространят опыт, уже опробованный в сегменте ипотеки. К допуслугам могут отнести страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карту автолюбителя, пояснила Солдатенкова.

https://ria.ru/20240905/avtomobil-1762090465.html

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экономика, банки.ру, авто