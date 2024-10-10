https://ria.ru/20241010/avtokredit-1977307807.html
Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов
Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов - РИА Новости, 10.10.2024
Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов
Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:15
2024-10-10T02:15
2024-10-10T02:15
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, навязанные услуги, как правило, касаются допопций и страховых программ. Далеко не все это нужно обычному автолюбителю, но обходится в лишние сотни тысяч рублей.Порой купить авто без кредита просто невозможно, либо оно будет дороже. А взять кредит можно только с навязанными допуслугами, вернуть которые уже не удастся. Таким образом накручивают дополнительные премии и банки, и автодилеры.Регулятор намерен разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитным бизнесом. Вероятно, на него распространят опыт, уже опробованный в сегменте ипотеки. К допуслугам могут отнести страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карту автолюбителя, пояснила Солдатенкова.
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экономика, банки.ру, авто
Экономика, Банки.ру, Авто
Россиян предупредили об обмане при выдаче автокредитов
Аналитик Солдатенкова: кредиторы нередко навязывают допопции при автокредите
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала в интервью
агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, навязанные услуги, как правило, касаются допопций и страховых программ. Далеко не все это нужно обычному автолюбителю, но обходится в лишние сотни тысяч рублей.
Порой купить авто без кредита просто невозможно, либо оно будет дороже. А взять кредит можно только с навязанными допуслугами, вернуть которые уже не удастся. Таким образом накручивают дополнительные премии и банки, и автодилеры.
Регулятор намерен разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитным бизнесом. Вероятно, на него распространят опыт, уже опробованный в сегменте ипотеки. К допуслугам могут отнести страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карту автолюбителя, пояснила Солдатенкова.