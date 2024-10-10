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Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости - РИА Новости, 10.10.2024
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16:06 10.10.2024 (обновлено: 16:08 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ataka-1977419817.html
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости - РИА Новости, 10.10.2024
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости
Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:06
2024-10-10T16:08
происшествия
россия
риа новости
sputnik
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки", - сообщили в технических службах медиагруппы.Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.
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россия
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2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
происшествия, россия, риа новости, sputnik
Происшествия, Россия, РИА Новости, Sputnik
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости

Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости и Sputnik

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы..
"Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки", - сообщили в технических службах медиагруппы.
Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.
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