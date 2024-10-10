https://ria.ru/20241010/ataka-1977419817.html
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости - РИА Новости, 10.10.2024
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости
Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:06
2024-10-10T16:06
2024-10-10T16:08
происшествия
россия
риа новости
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599789557_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_e7438b2f21474e2d97bd366c167c2791.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки", - сообщили в технических службах медиагруппы.Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.
https://ria.ru/20241010/maykop-1977385733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599789557_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_26dde5511f1d343d1c87080d05bc5a63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, риа новости, sputnik
Происшествия, Россия, РИА Новости, Sputnik
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости
Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости и Sputnik
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы..
"Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки", - сообщили в технических службах медиагруппы.
Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous
кибервойны России
и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.