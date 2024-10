Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы РИА Новости

https://ria.ru/20241010/ataka-1977419817.html

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.."Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки", - сообщили в технических службах медиагруппы.Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.

