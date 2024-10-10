https://ria.ru/20241010/artamonov-1977422834.html
Артамонов: первыми студентами липецкого медвуза станут 150 человек
Артамонов: первыми студентами липецкого медвуза станут 150 человек - РИА Новости, 10.10.2024
Артамонов: первыми студентами липецкого медвуза станут 150 человек
Первыми студентами липецкого филиала Российского университета медицины, открытие которого в области запланировано в 2025 году, станут 150 человек, сообщил по... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:14
2024-10-10T16:14
2024-10-10T16:32
липецкая область
игорь артамонов
михаил мурашко
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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Первыми студентами липецкого филиала Российского университета медицины, открытие которого в области запланировано в 2025 году, станут 150 человек, сообщил по итогам встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко губернатор региона Игорь Артамонов. Глава Липецкой области уточнил, что 100 абитуриентов будут приняты на лечебный факультет и 50 на факультет педиатрии. В настоящее время идет работа по формированию преподавательского состава будущего медвуза, прорабатываются вопросы закупки необходимого оборудования для лабораторий. Также в ходе встречи с министром Артамонов доложил о развитии сферы здравоохранения в Липецкой области. В частности, он рассказал об использовании в региональной медицине цифровых сервисов. По словам губернатора, липецкие медики уже внедрили некоторые методики, которые позволили ускорить диагностику заболеваний. "Например, при расшифровке результатов рентгена органов грудной клетки начали применять искусственный интеллект. Ни в коем случае не вместо врачей – в помощь им. Время диагностики сокращается в несколько раз. А значит, терапия начинается быстрее", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241004/stroitelstvo-1976360781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, михаил мурашко
Липецкая область, Игорь Артамонов, Михаил Мурашко
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Первыми студентами липецкого филиала Российского университета медицины, открытие которого в области запланировано в 2025 году, станут 150 человек, сообщил по итогам встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава Липецкой области уточнил, что 100 абитуриентов будут приняты на лечебный факультет и 50 на факультет педиатрии.
В настоящее время идет работа по формированию преподавательского состава будущего медвуза, прорабатываются вопросы закупки необходимого оборудования для лабораторий.
Также в ходе встречи с министром Артамонов доложил о развитии сферы здравоохранения в Липецкой области. В частности, он рассказал об использовании в региональной медицине цифровых сервисов. По словам губернатора, липецкие медики уже внедрили некоторые методики, которые позволили ускорить диагностику заболеваний.
"Например, при расшифровке результатов рентгена органов грудной клетки начали применять искусственный интеллект. Ни в коем случае не вместо врачей – в помощь им. Время диагностики сокращается в несколько раз. А значит, терапия начинается быстрее", – отметил Артамонов
.