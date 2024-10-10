https://ria.ru/20241010/alaudinov-1977311294.html

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:01

2024-10-10T02:01

2024-10-10T02:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, не уточнив названия освобожденных пунктов. "Подразделения Минобороны России освободили еще два населенных пункта Курской области... Полк "Ахмат-Чечня" взял крупный опорный пункт... Ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ и взяли этот опорный пункт, поработали очень достойно", — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также сообщил, что "очень хорошо поработали ребята из отряда "Горца". Они взяли опорный пункт и уничтожили украинские подкрепления. По словам командира спецназа "Ахмат", в бою погиб один штурмовик. "Отряд "Аида" уничтожил один Stryker с очень мощным РЭБом и сжег опорный пункт. Командир отряда очень тяжело ранен, все руководство штаба этого подразделения было выведено из строя", — добавил Алаудинов.Ранее в среду Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Новая Сорочина и Покровский. Кроме того, бойцы группировки "Севера" поразили формирования десяти бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины