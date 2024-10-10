Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка"
Карлос Перейра примет участие в конференции министров форума "Россия-Африка
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлос Перейра планирует принять участие в ноябрьской министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. В мае президент России Владимир Путин и его коллега из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели в Москве переговоры. Как заявил на них российский лидер, Москва рассчитывает на участие главы МИД Гвинеи-Бисау в предстоящей министерской конференции.
"Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинту Перейра планирует также принять участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" (СМИД "Россия-Африка")", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости в российском посольстве в Гвинее-Бисау.