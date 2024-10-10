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Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка" - РИА Новости, 10.10.2024
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07:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/afrika-1977322549.html
Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка"
Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка" - РИА Новости, 10.10.2024
Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка"
Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлос Перейра планирует принять участие в ноябрьской министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:36
2024-10-10T07:36
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлос Перейра планирует принять участие в ноябрьской министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране. В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. В мае президент России Владимир Путин и его коллега из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели в Москве переговоры. Как заявил на них российский лидер, Москва рассчитывает на участие главы МИД Гвинеи-Бисау в предстоящей министерской конференции. "Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинту Перейра планирует также принять участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" (СМИД "Россия-Африка")", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости в российском посольстве в Гвинее-Бисау.
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в мире, гвинея-бисау, россия, сочи
В мире, Гвинея-Бисау, Россия, Сочи
Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка"

Карлос Перейра примет участие в конференции министров форума "Россия-Африка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Карлос Перейра планирует принять участие в ноябрьской министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. В мае президент России Владимир Путин и его коллега из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели в Москве переговоры. Как заявил на них российский лидер, Москва рассчитывает на участие главы МИД Гвинеи-Бисау в предстоящей министерской конференции.
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"Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлос Пинту Перейра планирует также принять участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" (СМИД "Россия-Африка")", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости в российском посольстве в Гвинее-Бисау.
 
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