"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.
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Совершить перелет между Красноярском и Омском по государственной программе субсидированных перевозок можно с 1 ноября. В зимнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять по маршруту три рейса в неделю: вылет из Красноярска — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам. Расписание разработано с учетом транзитного потенциала красноярского хаба Группы "Аэрофлот", объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении.
Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие. Стоимость перевозки снижена за счет субсидии.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".