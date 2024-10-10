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"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме - РИА Новости, 10.10.2024
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11:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977353757.html
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме - РИА Новости, 10.10.2024
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:36
2024-10-10T11:36
красноярск
омск
дальний восток
аэрофлот
авиасообщение
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" Совершить перелет между Красноярском и Омском по государственной программе субсидированных перевозок можно с 1 ноября. В зимнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять по маршруту три рейса в неделю: вылет из Красноярска — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам. Расписание разработано с учетом транзитного потенциала красноярского хаба Группы "Аэрофлот", объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении. Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие. Стоимость перевозки снижена за счет субсидии. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html
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красноярск, омск, дальний восток, аэрофлот, авиасообщение
Красноярск, Омск, Дальний Восток, Аэрофлот, Авиасообщение

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия"
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Совершить перелет между Красноярском и Омском по государственной программе субсидированных перевозок можно с 1 ноября. В зимнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять по маршруту три рейса в неделю: вылет из Красноярска — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам. Расписание разработано с учетом транзитного потенциала красноярского хаба Группы "Аэрофлот", объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении.
Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие. Стоимость перевозки снижена за счет субсидии.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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