https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977353757.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме - РИА Новости, 10.10.2024

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:36

2024-10-10T11:36

2024-10-10T11:36

красноярск

омск

дальний восток

аэрофлот

авиасообщение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых билетов на воздушной линии Красноярск — Омск — Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" Совершить перелет между Красноярском и Омском по государственной программе субсидированных перевозок можно с 1 ноября. В зимнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять по маршруту три рейса в неделю: вылет из Красноярска — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам. Расписание разработано с учетом транзитного потенциала красноярского хаба Группы "Аэрофлот", объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении. Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие. Стоимость перевозки снижена за счет субсидии. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975520343.html

красноярск

омск

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, омск, дальний восток, аэрофлот, авиасообщение