Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области
Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
© Фото : соцсети журналистаЖурналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области
© Фото : соцсети журналиста
Журналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания.
Информацию о незаконном посещении Курской области её корреспондентом Лоренцо Кремонези также опубликовала итальянская газета Corriere della Sera. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
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По информации, указанной на странице журналиста на сайте журнала, Катерджи - фрилансер.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
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