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Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
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09:32 09.10.2024 (обновлено: 09:37 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zhurnalist-1977096657.html
Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области
Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области
Западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, незаконно побывал в Курской области и опубликовал... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:32
2024-10-09T09:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания. Информацию о незаконном посещении Курской области её корреспондентом Лоренцо Кремонези также опубликовала итальянская газета Corriere della Sera. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. В материале Foreign Policy указывается, что в середине сентября Катерджи в составе группы людей, доставлявших дроны и внедорожники ВСУ, пересёк границу РФ и побывал в курской Судже. По информации, указанной на странице журналиста на сайте журнала, Катерджи - фрилансер. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Признана иноагентом в РФ
https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html
https://ria.ru/20240912/zhurnalisty-1972353380.html
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области

Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области

© Фото : соцсети журналистаЖурналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области
Журналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : соцсети журналиста
Журналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, незаконно побывал в Курской области и опубликовал соответствующий материал на сайте издания.
Информацию о незаконном посещении Курской области её корреспондентом Лоренцо Кремонези также опубликовала итальянская газета Corriere della Sera. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
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В материале Foreign Policy указывается, что в середине сентября Катерджи в составе группы людей, доставлявших дроны и внедорожники ВСУ, пересёк границу РФ и побывал в курской Судже.
По информации, указанной на странице журналиста на сайте журнала, Катерджи - фрилансер.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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