https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977125046.html

В акватории Байкала произошло землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение - РИА Новости, 09.10.2024

В акватории Байкала произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Байкала, на территории Северо-Байкальского района Бурятии толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:54

2024-10-09T10:54

2024-10-09T10:54

происшествия

байкал

северо-байкальский район

россия

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Байкала, на территории Северо-Байкальского района Бурятии толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие. Эпицентр находился в акватории озера Байкал: в 43 километрах южнее населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района", - говорится в сообщении. По данным главка, на территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Как сообщается на сайте Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая географическая служба РАН", магнитуда сейсмособытия составила 3,9.

https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977111701.html

байкал

северо-байкальский район

россия

республика бурятия

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происшествия, байкал, северо-байкальский район, россия, республика бурятия