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В акватории Байкала произошло землетрясение - РИА Новости, 09.10.2024
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10:54 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977125046.html
В акватории Байкала произошло землетрясение
В акватории Байкала произошло землетрясение - РИА Новости, 09.10.2024
В акватории Байкала произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Байкала, на территории Северо-Байкальского района Бурятии толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:54
2024-10-09T10:54
происшествия
байкал
северо-байкальский район
россия
республика бурятия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Байкала, на территории Северо-Байкальского района Бурятии толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие. Эпицентр находился в акватории озера Байкал: в 43 километрах южнее населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района", - говорится в сообщении. По данным главка, на территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Как сообщается на сайте Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая географическая служба РАН", магнитуда сейсмособытия составила 3,9.
https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977111701.html
байкал
северо-байкальский район
россия
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происшествия, байкал, северо-байкальский район, россия, республика бурятия
Происшествия, Байкал, Северо-Байкальский район, Россия, Республика Бурятия
В акватории Байкала произошло землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Байкала, на территории Северо-Байкальского района Бурятии толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие. Эпицентр находился в акватории озера Байкал: в 43 километрах южнее населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района", - говорится в сообщении.
По данным главка, на территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщается на сайте Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая географическая служба РАН", магнитуда сейсмособытия составила 3,9.
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