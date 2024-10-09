https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977111701.html
В Ингушетии произошло землетрясение
В Ингушетии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.10.2024
В Ингушетии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии вблизи Назрани, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:19
2024-10-09T10:19
2024-10-09T11:41
назрань
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
происшествия
республика ингушетия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии вблизи Назрани, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. Землетрясение произошло в 08.57 мск в 17 километрах к юго-востоку от города Назрань, очаг залегал на глубине 5 километров.ГУМЧС РФ по Ингушетии в свою очередь сообщило, что землетрясение произошло на глубине 10 километров, его магнитуда составила 2,6, эпицентр находился в Сунженском районе на окраине селения Нестеровское."Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается. Телефонные звонки от населения не поступали. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - отмечает ведомство.
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назрань
республика ингушетия
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назрань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия, республика ингушетия
Назрань, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии произошло землетрясение
В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,6