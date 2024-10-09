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На Западе Зеленского обвинили в сдаче Донбасса - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977295165.html
На Западе Зеленского обвинили в сдаче Донбасса
На Западе Зеленского обвинили в сдаче Донбасса - РИА Новости, 09.10.2024
На Западе Зеленского обвинили в сдаче Донбасса
Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:06
2024-10-09T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Зеленский сдает Донбасс, сдает всю восточную Украину, юг Харькова, списывает десятки тысяч человек своей армии на этих позициях, вот что он собирается сделать, это оставит Украину опустошенной и разбитой", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима пытается укрепить позиции, отдаленные от линии соприкосновения, перебрасывая туда лучшие войска и оставшиеся резервы. Меркурис назвал этот план Зеленского очень плохим, так как он приведет только к новым территориальным потерям для Украины."Я не думаю, что ослабленная таким образом Украина будет в состоянии защитить эти позиции. &lt;...&gt; У Зеленского есть план и он выглядит именно так", — резюмировал он.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее глава киевского режима заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Зеленский утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, США, Джо Байден
На Западе Зеленского обвинили в сдаче Донбасса

Меркурис: действия Зеленского приведут к фактической сдаче Донбасса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Зеленский сдает Донбасс, сдает всю восточную Украину, юг Харькова, списывает десятки тысяч человек своей армии на этих позициях, вот что он собирается сделать, это оставит Украину опустошенной и разбитой", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима пытается укрепить позиции, отдаленные от линии соприкосновения, перебрасывая туда лучшие войска и оставшиеся резервы. Меркурис назвал этот план Зеленского очень плохим, так как он приведет только к новым территориальным потерям для Украины.
"Я не думаю, что ослабленная таким образом Украина будет в состоянии защитить эти позиции. <...> У Зеленского есть план и он выглядит именно так", — резюмировал он.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее глава киевского режима заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Зеленский утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассСШАДжо Байден
 
 
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