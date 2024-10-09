https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины

"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины - РИА Новости, 09.10.2024

"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины

США больше не будут заниматься Украиной, так как все их внимание переориентируется на Ближний Восток, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:38

2024-10-09T18:38

2024-10-09T21:27

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верховная рада украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США больше не будут заниматься Украиной, так как все их внимание переориентируется на Ближний Восток, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком — все, их уже вопрос Украины не интересует", — считает он.По мнению аналитика, из-за переориентации Вашингтона на ближневосточный конфликт Киев также не получит разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории России."Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты", — отметил Соскин.Эксперт добавил, что снижение интереса западных стран к киевскому режиму приведет к утрате оставшейся поддержки его и внутри Украины.На прошлой неделе депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на помощи Украине со стороны Запада.Как заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявляет, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Обстрел, по данным Тель-Авива, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html

https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, ближний восток, израиль, верховная рада украины, вооруженные силы украины