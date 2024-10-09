Рейтинг@Mail.ru
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 09.10.2024 (обновлено: 21:27 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины - РИА Новости, 09.10.2024
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины
США больше не будут заниматься Украиной, так как все их внимание переориентируется на Ближний Восток, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:38
2024-10-09T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
ближний восток
израиль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США больше не будут заниматься Украиной, так как все их внимание переориентируется на Ближний Восток, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком — все, их уже вопрос Украины не интересует", — считает он.По мнению аналитика, из-за переориентации Вашингтона на ближневосточный конфликт Киев также не получит разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории России."Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты", — отметил Соскин.Эксперт добавил, что снижение интереса западных стран к киевскому режиму приведет к утрате оставшейся поддержки его и внутри Украины.На прошлой неделе депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на помощи Украине со стороны Запада.Как заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявляет, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Обстрел, по данным Тель-Авива, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html
https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html
украина
киев
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbe83a858af7df036473e6af37f6a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, ближний восток, израиль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Израиль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины

Соскин: США больше не будут заниматься Украиной из-за Израиля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США больше не будут заниматься Украиной, так как все их внимание переориентируется на Ближний Восток, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком — все, их уже вопрос Украины не интересует", — считает он.
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву
Вчера, 15:30
По мнению аналитика, из-за переориентации Вашингтона на ближневосточный конфликт Киев также не получит разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории России.
«
"Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты", — отметил Соскин.
Эксперт добавил, что снижение интереса западных стран к киевскому режиму приведет к утрате оставшейся поддержки его и внутри Украины.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на помощи Украине со стороны Запада.
Как заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.
С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.
Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявляет, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Обстрел, по данным Тель-Авива, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийБлижний ВостокИзраильВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала