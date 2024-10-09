https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977183727.html

Издание "Украинская правда" заявило о давлении со стороны офиса Зеленского

Издание "Украинская правда" заявило о давлении со стороны офиса Зеленского - РИА Новости, 09.10.2024

Издание "Украинская правда" заявило о давлении со стороны офиса Зеленского

Издание "Украинская правда" публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:49

2024-10-09T13:49

2024-10-09T13:49

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Издание "Украинская правда" публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику. "Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое офис (Зеленского) осуществляет на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как заявили журналисты, офис Зеленского систематически блокирует общение представителей власти с сотрудниками редакции и давит на рекламодателей, сотрудничающих с изданием, чтобы лишить его финансирования. Отмечается, что и сам Зеленский допускает "откровенно эмоциональные" высказывания в адрес журналистов "Украинской правды" в прямом эфире. Такую политику офиса Зеленского в редакции издания расценивают как попытку повлиять на редакционную политику "Украинской правды" и обещают публично освещать такие попытки на международном уровне, отмечается в публикации.

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948317156.html

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в мире, владимир зеленский