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В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине - РИА Новости, 09.10.2024
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
Владимир Зеленский отменил саммит по Украине в ноябре, понимая, что едва ли кто-то его посетит, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:17
2024-10-09T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил саммит по Украине в ноябре, понимая, что едва ли кто-то его посетит, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", — говорится в публикации.Кроме того, поскольку его армия начинает распадаться, он полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты, отмечает Брайен. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине

W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил саммит по Украине в ноябре, понимая, что едва ли кто-то его посетит, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", — говорится в публикации.
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Кроме того, поскольку его армия начинает распадаться, он полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты, отмечает Брайен.

Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
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