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Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН
Молчание Запада о преступлениях киевского режима фактически дает Украине лицензию на уничтожение собственного народа, мечтая о победе над Россией, заявил на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:00
2024-10-09T20:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
женева (город)
сергей лавров
владимир зеленский
оон
верховная рада украины
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Молчание Запада о преступлениях киевского режима фактически дает Украине лицензию на уничтожение собственного народа, мечтая о победе над Россией, заявил на Совете ООН по правам человека первый секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Илья Бармин. "Вместо того, чтобы открыто говорить о всех этих проблемах (на Украине – ред.) и искать пути их решения, в том числе через оказание Украине технического содействия и укрепление потенциала в области поощрения и защиты прав человека, страны "коллективного Запада" фактически выдают Киеву "лицензию" на уничтожение собственного населения ради несбыточной мечты о победе над Россией. Таким образом они сами становятся соучастниками многочисленных преступлений со стороны украинских властей", - сказал он. Бармин добавил, что мировое сообщество не раз становилось свидетелем подобного достижения странами Запада своих целей через боль и страдания миллионов простых граждан государств, которых они считают "разменной монетой" в своей геополитической игре. "Стремясь воевать с Россией руками простых украинцев, эти страны демонстративно попирают свои же идеи и принципы, которые они пытаются навязать другим государствам, в том числе через призму техсодействия. Они поощряют дальнейшее уничтожение оппозиции и независимых СМИ на Украине, внесудебные расправы, пытки, насильственные исчезновения, разгул коррупции, дискриминацию по национальному, религиозному и языковому признаку", - подчеркнул дипломат. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html
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украина, россия, женева (город), сергей лавров, владимир зеленский, оон, верховная рада украины, украинская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Женева (город), Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ООН, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН

Бармин: молчание Запада дает Украине лицензию на уничтожение собственного народа

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Молчание Запада о преступлениях киевского режима фактически дает Украине лицензию на уничтожение собственного народа, мечтая о победе над Россией, заявил на Совете ООН по правам человека первый секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Илья Бармин.
"Вместо того, чтобы открыто говорить о всех этих проблемах (на Украине – ред.) и искать пути их решения, в том числе через оказание Украине технического содействия и укрепление потенциала в области поощрения и защиты прав человека, страны "коллективного Запада" фактически выдают Киеву "лицензию" на уничтожение собственного населения ради несбыточной мечты о победе над Россией. Таким образом они сами становятся соучастниками многочисленных преступлений со стороны украинских властей", - сказал он.
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Бармин добавил, что мировое сообщество не раз становилось свидетелем подобного достижения странами Запада своих целей через боль и страдания миллионов простых граждан государств, которых они считают "разменной монетой" в своей геополитической игре.
"Стремясь воевать с Россией руками простых украинцев, эти страны демонстративно попирают свои же идеи и принципы, которые они пытаются навязать другим государствам, в том числе через призму техсодействия. Они поощряют дальнейшее уничтожение оппозиции и независимых СМИ на Украине, внесудебные расправы, пытки, насильственные исчезновения, разгул коррупции, дискриминацию по национальному, религиозному и языковому признаку", - подчеркнул дипломат.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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