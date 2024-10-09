https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html

Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана

Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана - РИА Новости, 09.10.2024

Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана

Израильская армия зафиксировала залп из порядка 90 ракет со стороны Ливана, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:51

2024-10-09T17:51

2024-10-09T18:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Израильская армия зафиксировала залп из порядка 90 ракет со стороны Ливана, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."После сирен, которые звучали <...> в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и на юге Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов со стороны Ливана по территории Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены, также были зафиксированы падения снарядов", — говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров организации, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории еврейского государства. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, голанские высоты