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Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана - РИА Новости, 09.10.2024
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17:51 09.10.2024 (обновлено: 18:10 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html
Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана
Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана - РИА Новости, 09.10.2024
Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана
Израильская армия зафиксировала залп из порядка 90 ракет со стороны Ливана, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:51
2024-10-09T18:10
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Израильская армия зафиксировала залп из порядка 90 ракет со стороны Ливана, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."После сирен, которые звучали &lt;...&gt; в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и на юге Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов со стороны Ливана по территории Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены, также были зафиксированы падения снарядов", — говорится в заявлении.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров организации, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории еврейского государства. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, голанские высоты
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ХАМАС, Голанские высоты
Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Израильская армия зафиксировала залп из порядка 90 ракет со стороны Ливана, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"После сирен, которые звучали <...> в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и на юге Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов со стороны Ливана по территории Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены, также были зафиксированы падения снарядов", — говорится в заявлении.
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Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории еврейского государства.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаХАМАСГоланские высоты
 
 
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