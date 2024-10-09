https://ria.ru/20241009/zakharova-1977267924.html
Детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заявила Захарова
Детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заявила Захарова - РИА Новости, 09.10.2024
Детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заботы и любви. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:19
2024-10-09T18:19
2024-10-09T18:19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заботы и любви. "Мне кажется, что с явлением квадроберов наш народ сталкивался еще и раньше: сказки про то, что не пей из лужицы - в квадробера превратишься, обозначали эту проблему и в предыдущие годы тоже", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать это направление. По мнению Захаровой, такое проявление связано с отсутствием необходимого внимания ребенку. "Может быть таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь, он в ней нуждается, ему ее не достает... коль скоро эти явления есть, коль скоро они касаются и нашей жизни, выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом", - добавила она. При этом Захарова указала на то, что это небезобидные вещи, исторически они проявлялись по-разному. "Эту тему надо поднимать, она на Западе уже увязана с другими темами, в том числе и этого гендерного безумия", - заключила официальный представитель МИД РФ. Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле.
https://ria.ru/20241009/peskov-1977087786.html
https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html
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россия, армения, мария захарова, сергей лавров, арарат мирзоян, общество
Россия, Армения, Мария Захарова, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Общество
Детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заявила Захарова
Захарова: детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заботы и любви
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что детям, увлеченным квадробингом, не хватает внимания, заботы и любви.
"Мне кажется, что с явлением квадроберов наш народ сталкивался еще и раньше: сказки про то, что не пей из лужицы - в квадробера превратишься, обозначали эту проблему и в предыдущие годы тоже", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать это направление.
По мнению Захаровой, такое проявление связано с отсутствием необходимого внимания ребенку.
"Может быть таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь, он в ней нуждается, ему ее не достает... коль скоро эти явления есть, коль скоро они касаются и нашей жизни, выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом", - добавила она.
При этом Захарова указала на то, что это небезобидные вещи, исторически они проявлялись по-разному.
"Эту тему надо поднимать, она на Западе уже увязана с другими темами, в том числе и этого гендерного безумия", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном
квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле.