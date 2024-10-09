https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html

Запад прорабатывает варианты решения конфликта на Украине, заявила Захарова

Запад прорабатывает варианты решения конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 09.10.2024

Запад прорабатывает варианты решения конфликта на Украине, заявила Захарова

Заявления экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга и экс-премьера Британии Бориса Джонсона могут говорить о том, что на Западе прорабатывают варианты разрешения... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:52

2024-10-09T17:52

2024-10-09T17:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявления экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга и экс-премьера Британии Бориса Джонсона могут говорить о том, что на Западе прорабатывают варианты разрешения украинского конфликта, предлагая Украине членство в НАТО с целью не допустить краха режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он (Столтенберг) допустил, что в обмен на прием в НАТО Украина могла бы отказаться от потерянных в ходе конфликта территорий. Мне просто интересно - а до этого такая мысль западников не посещала? За всеми этими рассуждениями просматривается наметившаяся в последнее время тенденция к обсуждению возможности предоставления киевскому режиму в обозримой перспективе членства в НАТО", - заявила Захарова на брифинге. Она предположила, что на Западе скептически оценивают потенциал ВСУ и поэтому прорабатывают различные сценарии, чтобы избежать военного и политического краха режима Зеленского, в который они "серьезно вложились". Ранее Столтенберг, рассуждая о возможных вариантах урегулирования конфликта на Украине, указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий. Он напомнил, что война Финляндии с СССР закончилась тем, что она отказалась от 10% своей территории. Джонсон в статье для журнала Spectator призвал немедленно принять Украину в НАТО. Экс-премьер Британии считает, что на оставшуюся под контролем Киева территорию можно было бы распространить действие пятой статьи Североатлантического договора. Она обязывает членов НАТО воспринимать атаку на одну страну союза как атаку на всех. Джонсон добавил, что одновременно с этим было бы возможно поддерживать "право" Украины на возвращение территорий. С его точки зрения, принятие Украины в НАТО было бы "решающим посланием для Кремля". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html

https://ria.ru/20241009/zakharova-1977251101.html

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