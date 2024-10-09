https://ria.ru/20241009/zakharova-1977251101.html
МИД России предупредил США о росте уровня ядерной опасности
МИД России предупредил США о росте уровня ядерной опасности - РИА Новости, 09.10.2024
МИД России предупредил США о росте уровня ядерной опасности
Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос, Россия предупреждает США и их союзников о катастрофических для всех последствиях, к которым может привести... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:59
2024-10-09T16:59
2024-10-09T17:02
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сша
мария захарова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос, Россия предупреждает США и их союзников о катастрофических для всех последствиях, к которым может привести прямое военное столкновение ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы фиксируем, что в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которых способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос. Мы четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере. Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html
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в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
МИД России предупредил США о росте уровня ядерной опасности
Захарова: уровень ядерной опасности серьезно возрос из-за политики Запада
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос, Россия предупреждает США и их союзников о катастрофических для всех последствиях, к которым может привести прямое военное столкновение ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем, что в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которых способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос. Мы четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере. Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия", - сказала Захарова на брифинге.