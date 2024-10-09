"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова
Захарова: "Хезболла" не утратила управляемости, несмотря на атаки Израиля
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Израиля в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, пока пробуксовывает. Рейды израильских военных на ливанскую территорию заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами "Хезболлы", чувствительными потерями. По нашим оценкам шиитская партия "Хезболлах", включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность. При этом нужно видеть к какому количеству жертв среди мирного гражданского населения приводят эти боестолкновения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия осуждает любые действия, которые направлены "на раздувание общерегионального пожара".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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