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"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова - РИА Новости, 09.10.2024
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16:03 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977234215.html
"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова
"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова - РИА Новости, 09.10.2024
"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Израиля в Ливане и последние атаки Израиля на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:03
2024-10-09T16:03
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Израиля в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, пока пробуксовывает. Рейды израильских военных на ливанскую территорию заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами "Хезболлы", чувствительными потерями. По нашим оценкам шиитская партия "Хезболлах", включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность. При этом нужно видеть к какому количеству жертв среди мирного гражданского населения приводят эти боестолкновения", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, Россия осуждает любые действия, которые направлены "на раздувание общерегионального пожара". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975835069.html
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в мире, израиль, ливан, россия, мария захарова, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" не утратила управляемости, заявила Захарова

Захарова: "Хезболла" не утратила управляемости, несмотря на атаки Израиля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Израиля в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, пока пробуксовывает. Рейды израильских военных на ливанскую территорию заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами "Хезболлы", чувствительными потерями. По нашим оценкам шиитская партия "Хезболлах", включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность. При этом нужно видеть к какому количеству жертв среди мирного гражданского населения приводят эти боестолкновения", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, Россия осуждает любые действия, которые направлены "на раздувание общерегионального пожара".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреИзраильЛиванРоссияМария ЗахароваХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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