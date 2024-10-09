https://ria.ru/20241009/zakharova-1977179853.html

Захарова связала скандал с рэпером P. Diddy с продвижением темы Украины

Захарова связала скандал с рэпером P. Diddy с продвижением темы Украины - РИА Новости, 09.10.2024

Захарова связала скандал с рэпером P. Diddy с продвижением темы Украины

Компромат с вечеринок рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, собирали, чтобы надавить на некоторых людей для продвижения темы... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:34

2024-10-09T13:34

2024-10-09T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Компромат с вечеринок рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, собирали, чтобы надавить на некоторых людей для продвижения темы Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Sputnik."Там есть список из тысяч людей, которые так или иначе зависимы, на которых есть этот компромат, который используется для того, чтобы пропихнуть материал по Украине, для того, чтобы пропихнуть материал по Венесуэле, для того, чтобы пропихнуть материал по Белоруссии, и так далее", — сказала она.Захарова подчеркнула, что о происходящем на вечеринках P. Diddy знала вся Америка, они широко обсуждались, но о главном молчали. При этом США на международных площадках выступают в качестве первых морализаторов, а в последние годы занялись темой украинских детей, о которых будто бы проявляют заботу. Так, Вашингтон приветствует решение МУС по расследованию якобы "преступлений" России в отношении этих детей."У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с их собственными детьми, конкретными детьми, причем известными детьми. <…> Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск?" — задалась вопросом Захарова.Она отметила, что Штаты заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые десятилетиями были жертвами в их же стране.Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017-м возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало P. Diddy вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Сейчас P. Diddy находится под стражей.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова