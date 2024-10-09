https://ria.ru/20241009/yugra-1977234646.html
Югорские производители представят органическую продукцию в Москве
Югорские производители представят органическую продукцию в Москве - РИА Новости, 09.10.2024
Югорские производители представят органическую продукцию в Москве
Югорские товаропроизводители примут участие в агропромышленной выставке "Золотая осень", которая пройдет с 9 по 12 октября в Москве, на коллективном стенде... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:05
2024-10-09T16:05
2024-10-09T16:05
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Югорские товаропроизводители примут участие в агропромышленной выставке "Золотая осень", которая пройдет с 9 по 12 октября в Москве, на коллективном стенде региона также будет представлена продукция, отмеченная знаками "Органик" и "Халяль", сообщает Фонд развития Югры. "На выставке Югра представит молочную продукцию, птицу и птицеводческую продукцию, продукцию из дикоросов, рыбные консервы, колбасные изделия и продукцию, отмеченную знаками "Органик" и "Халяль". Кроме того, югорская органическая продукция будет представлена на коллективном стенде, который организует Фонд "Органика" совместно с Роскачеством", - говорится в сообщении. Отмечается, что югорчане также примут участие в конкурсе "За производство высококачественной пищевой продукции", который определяет перспективные высококачественные агропродовольственные товары, а также их эффективное продвижение на внутреннем и внешнем рынках.
https://ria.ru/20240930/razrabotka-1975475738.html
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югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Югра