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В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 09.10.2024
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10:13 09.10.2024 (обновлено: 10:22 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/yaroslavl-1977106724.html
В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет
В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 09.10.2024
В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:13
2024-10-09T10:22
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную находку изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Подозрительный предмет был найден на станции в Ярославле в грузовом поезде с цистернами с топливом дня три-четыре назад", - сказал собеседник агентства. По его словам, опасная находка внешне напоминала взрывное устройство малой мощности. Прибывшие на место происшествия силовики изъяли подозрительный предмет и отправили его на исследование криминалистам.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет

Похожий на взрывное устройство предмет нашли в поезде в Ярославле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную находку изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Подозрительный предмет был найден на станции в Ярославле в грузовом поезде с цистернами с топливом дня три-четыре назад", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасная находка внешне напоминала взрывное устройство малой мощности. Прибывшие на место происшествия силовики изъяли подозрительный предмет и отправили его на исследование криминалистам.
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4 октября, 11:01
 
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