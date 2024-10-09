https://ria.ru/20241009/yaroslavl-1977106724.html

В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет

В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 09.10.2024

В Ярославле в грузовом составе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:13

2024-10-09T10:13

2024-10-09T10:22

происшествия

ярославль

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную находку изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Подозрительный предмет был найден на станции в Ярославле в грузовом поезде с цистернами с топливом дня три-четыре назад", - сказал собеседник агентства. По его словам, опасная находка внешне напоминала взрывное устройство малой мощности. Прибывшие на место происшествия силовики изъяли подозрительный предмет и отправили его на исследование криминалистам.

https://ria.ru/20241004/sk-1976320358.html

ярославль

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2024

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происшествия, ярославль