https://ria.ru/20241009/yaponiya-1977080627.html

Правительство Японии подписало решение о роспуске парламента

Правительство Японии подписало решение о роспуске парламента - РИА Новости, 09.10.2024

Правительство Японии подписало решение о роспуске парламента

Правительство Японии на своем внеочередном заседании в среду подписало решение о роспуске парламента, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:26

2024-10-09T03:26

2024-10-09T03:26

в мире

япония

сигэру исиба

есимаса хаяси

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ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Правительство Японии на своем внеочередном заседании в среду подписало решение о роспуске парламента, сообщило агентство Киодо. Документ подписали все члены кабинета. Как ожидается, позже в парламенте пройдут дебаты между премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главами оппозиционных партий. Дебаты вместо положенных 45 минут продлятся 80. После этого на заседании нижней палаты в 15.30 (9.30 мск) будет объявлено о ее роспуске: председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает переданный ему генеральным секретарем правительства Ёсимасой Хаяси указ о роспуске. Затем правительство вновь соберется на заседание, в ходе которого официально назначит начало предвыборной кампании с 15 октября, а выборы в нижнюю палату – на 27 октября. Сигэру Исиба стал премьером 1 октября, в тот же день он сформировал новое правительство. Срок в 8 дней между вступлением в должность нового премьер-министра и роспуском парламента является самым коротким в послевоенной истории страны.

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

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в мире, япония, сигэру исиба, есимаса хаяси