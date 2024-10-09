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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Серия взрывов прогремела в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал", РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:46
2024-10-09T22:46
2024-10-09T22:46
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал", Ранее в среду местный телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе. "Взрывы в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит почти два часа.
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украина, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"24 канал": в Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги