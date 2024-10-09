https://ria.ru/20241009/vzryvy-1977302066.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:21

2024-10-09T22:21

2024-10-09T22:21

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.10 мск воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , россия, в мире