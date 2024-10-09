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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:34

2024-10-09T15:34

2024-10-09T15:34

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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