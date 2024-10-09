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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:34
2024-10-09T15:34
2024-10-09T15:34
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги