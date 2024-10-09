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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв раздался в среду в Николаеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:27
2024-10-09T22:27
2024-10-09T22:28
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Николаеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.20 мск воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв