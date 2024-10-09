https://ria.ru/20241009/vzryv-1977289714.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Очередной взрыв прогремел в среду в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:24
2024-10-09T20:24
2024-10-09T20:24
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду местный телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Новый взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 20.10 мск тревога звучит в ряде областей, в том числе и в Одесской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
одесса
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Страна.ua": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги