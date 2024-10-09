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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Очередной взрыв прогремел в среду в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:24

2024-10-09T20:24

2024-10-09T20:24

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду местный телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Новый взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 20.10 мск тревога звучит в ряде областей, в том числе и в Одесской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесса

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