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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в среду в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:40

2024-10-09T17:40

2024-10-09T17:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Сумах прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

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