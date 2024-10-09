https://ria.ru/20241009/vvs-1977295320.html

Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане - РИА Новости, 09.10.2024

Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по пункту временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:06

2024-10-09T21:06

2024-10-09T22:19

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по пункту временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисково-спасательной операции. "После израильского удара по этому пункту удалось извлечь тела шестерых погибших и спасти 15 раненых, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействовали несколько десятков человек. Здание школы, где находились беженцы, получило серьезные повреждения.С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября израильские войска начали наземную операцию. В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241009/livan-1977267320.html

https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Последствия удара израильской авиации по пункту размещения беженцев в Ливане Израильская авиация нанесла удар по пункту временного размещения беженцев в районе Аль-Харруб на юге Ливана в результате шесть человек погибли и 15 получили ранения, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения. 2024-10-09T21:06 true PT0M41S

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, хасан насрулла