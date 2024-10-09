https://ria.ru/20241009/vvs-1977295320.html
Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане
Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане - РИА Новости, 09.10.2024
Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане
Израильские ВВС нанесли удар по пункту временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:06
2024-10-09T21:06
2024-10-09T22:19
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
хезболла
израиль
хасан насрулла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977301298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e36ced1378520408731f81e1410ed2c5.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по пункту временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисково-спасательной операции. "После израильского удара по этому пункту удалось извлечь тела шестерых погибших и спасти 15 раненых, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействовали несколько десятков человек. Здание школы, где находились беженцы, получило серьезные повреждения.С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября израильские войска начали наземную операцию. В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241009/livan-1977267320.html
https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977301298_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b51cbcc0a8e1e3c928d3c48ebdec20c1.jpg
Последствия удара израильской авиации по пункту размещения беженцев в Ливане
Израильская авиация нанесла удар по пункту временного размещения беженцев в районе Аль-Харруб на юге Ливана в результате шесть человек погибли и 15 получили ранения, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения.
2024-10-09T21:06
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, хасан насрулла
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, Хезболла, Израиль, Хасан Насрулла
Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане
ВВС Израиля ударили по ПВР с беженцами на юге Ливана, погибли 6 человек
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по пункту временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисково-спасательной операции.
"После израильского удара по этому пункту удалось извлечь тела шестерых погибших и спасти 15 раненых, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействовали несколько десятков человек. Здание школы, где находились беженцы, получило серьезные повреждения.
С момента атаки ХАМАС
на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла
" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.
Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.
Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ
проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу
. Первого октября израильские войска начали наземную операцию.
В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.
По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.