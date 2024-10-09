https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:33

2024-10-09T16:33

2024-10-09T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch."Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта на территории Донбасса позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом, как сообщается, потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, Су-34 играют в целом все более важную роль в украинском конфликте.Накануне Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html

https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html

сша

россия

курская область

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донбасс, су-34