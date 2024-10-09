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"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 09.10.2024 (обновлено: 17:23 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:33
2024-10-09T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch."Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта на территории Донбасса позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом, как сообщается, потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, Су-34 играют в целом все более важную роль в украинском конфликте.Накануне Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html
https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html
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в мире, сша, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донбасс, су-34
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Су-34
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

MWM: ВСУ понесли огромные потери в Курской области из-за ударов российских Су-34

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch.
"Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта на территории Донбасса позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом, как сообщается, потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — говорится в публикации.
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Как отмечают авторы материала, Су-34 играют в целом все более важную роль в украинском конфликте.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассСу-34
 
 
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