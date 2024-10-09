https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html

Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный

Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный - РИА Новости, 09.10.2024

Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный

Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:44

2024-10-09T15:44

2024-10-09T15:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. "Где-то в пять утра мы ехали, нас сразу засек дрон РФ, и по нам активно начала работать минометка, то есть нас отрезали от начала лесополосы, мы прошли в конец, а там нас уже ждали. Я увидел много российских солдат, мы стояли на опушке, я понял, что сдаться будет самое адекватное... мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работали наши FPV, они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить", - сказал Лавренчук. Военнопленный также пожаловался на неопытное командование. "Поставили молодого офицера, естественно, ему надо показать результат. Так как он бывший спецназовец, может, он думает, что мы спецназ, и требования такие", - предположил Лавренчук. Кроме того, он рассказал, что в ВСУ призывают в основном людей из бедных семей. "ТЦК не останавливают машины марок BMW, Mercedes, (останавливают - ред.) обычных людей, обычных трудяг, людей, за которыми нет защиты. Бедное население истребляют", - подытожил военнопленный.

https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html

https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина