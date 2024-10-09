Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный - РИА Новости, 09.10.2024
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный
Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:44
2024-10-09T15:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. "Где-то в пять утра мы ехали, нас сразу засек дрон РФ, и по нам активно начала работать минометка, то есть нас отрезали от начала лесополосы, мы прошли в конец, а там нас уже ждали. Я увидел много российских солдат, мы стояли на опушке, я понял, что сдаться будет самое адекватное... мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работали наши FPV, они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить", - сказал Лавренчук. Военнопленный также пожаловался на неопытное командование. "Поставили молодого офицера, естественно, ему надо показать результат. Так как он бывший спецназовец, может, он думает, что мы спецназ, и требования такие", - предположил Лавренчук. Кроме того, он рассказал, что в ВСУ призывают в основном людей из бедных семей. "ТЦК не останавливают машины марок BMW, Mercedes, (останавливают - ред.) обычных людей, обычных трудяг, людей, за которыми нет защиты. Бедное население истребляют", - подытожил военнопленный.
https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_6e50937b99cc14fa7c0640c5dc38551b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный

Пленный Лавренчук: FPV-дроны ВСУ пытались бить по сложившим оружие украинцам

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам.
"Где-то в пять утра мы ехали, нас сразу засек дрон РФ, и по нам активно начала работать минометка, то есть нас отрезали от начала лесополосы, мы прошли в конец, а там нас уже ждали. Я увидел много российских солдат, мы стояли на опушке, я понял, что сдаться будет самое адекватное... мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работали наши FPV, они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить", - сказал Лавренчук.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Имам из Курска рассказал, как встретил солдат ВСУ в российской форме
Вчера, 11:22
Военнопленный также пожаловался на неопытное командование. "Поставили молодого офицера, естественно, ему надо показать результат. Так как он бывший спецназовец, может, он думает, что мы спецназ, и требования такие", - предположил Лавренчук.
Кроме того, он рассказал, что в ВСУ призывают в основном людей из бедных семей. "ТЦК не останавливают машины марок BMW, Mercedes, (останавливают - ред.) обычных людей, обычных трудяг, людей, за которыми нет защиты. Бедное население истребляют", - подытожил военнопленный.
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Пленный рассказал, как дрон ВСУ ударил по своим военным
25 июля, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала