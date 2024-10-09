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Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный - РИА Новости, 09.10.2024
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный
Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:44
2024-10-09T15:44
2024-10-09T15:44
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам. "Где-то в пять утра мы ехали, нас сразу засек дрон РФ, и по нам активно начала работать минометка, то есть нас отрезали от начала лесополосы, мы прошли в конец, а там нас уже ждали. Я увидел много российских солдат, мы стояли на опушке, я понял, что сдаться будет самое адекватное... мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работали наши FPV, они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить", - сказал Лавренчук. Военнопленный также пожаловался на неопытное командование. "Поставили молодого офицера, естественно, ему надо показать результат. Так как он бывший спецназовец, может, он думает, что мы спецназ, и требования такие", - предположил Лавренчук. Кроме того, он рассказал, что в ВСУ призывают в основном людей из бедных семей. "ТЦК не останавливают машины марок BMW, Mercedes, (останавливают - ред.) обычных людей, обычных трудяг, людей, за которыми нет защиты. Бедное население истребляют", - подытожил военнопленный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Дроны ВСУ пытались уничтожить сложивших оружие украинцев, заявил пленный
Пленный Лавренчук: FPV-дроны ВСУ пытались бить по сложившим оружие украинцам
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Александр Лавренчук на видео Минобороны РФ пожаловался, что украинские операторы FPV-дронов пытались уничтожить сдающихся в плен россиянам.
"Где-то в пять утра мы ехали, нас сразу засек дрон РФ, и по нам активно начала работать минометка, то есть нас отрезали от начала лесополосы, мы прошли в конец, а там нас уже ждали. Я увидел много российских солдат, мы стояли на опушке, я понял, что сдаться будет самое адекватное... мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работали наши FPV, они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить", - сказал Лавренчук.
Военнопленный также пожаловался на неопытное командование. "Поставили молодого офицера, естественно, ему надо показать результат. Так как он бывший спецназовец, может, он думает, что мы спецназ, и требования такие", - предположил Лавренчук.
Кроме того, он рассказал, что в ВСУ призывают в основном людей из бедных семей. "ТЦК не останавливают машины марок BMW, Mercedes, (останавливают - ред.) обычных людей, обычных трудяг, людей, за которыми нет защиты. Бедное население истребляют", - подытожил военнопленный.