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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 09.10.2024
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06:00 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vsu-1977085133.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 09.10.2024
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра
Расчет гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:00
2024-10-09T06:00
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" точным огнем своего орудия уничтожил пункт управления беспилотниками противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы прицельно работают на расстояния свыше 17 километров. Скорость огня достигает пяти выстрелов в минуту. Расчеты 152 миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Минобороны: расчет Д-20 уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Личный состав батареи гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" точным огнем своего орудия уничтожил пункт управления беспилотниками противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в оборонном ведомстве.
Артиллеристы прицельно работают на расстояния свыше 17 километров. Скорость огня достигает пяти выстрелов в минуту.
Расчеты 152 миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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