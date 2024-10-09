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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 09.10.2024

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Расчет гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:00

2024-10-09T06:00

2024-10-09T06:00

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав батареи гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" точным огнем своего орудия уничтожил пункт управления беспилотниками противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы прицельно работают на расстояния свыше 17 километров. Скорость огня достигает пяти выстрелов в минуту. Расчеты 152 миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)