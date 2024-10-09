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На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта - РИА Новости, 09.10.2024
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10:44 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vostok-1977120944.html
На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта
На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта - РИА Новости, 09.10.2024
На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта
Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде в КНР и Нидерланды партии бивней мамонта на 113 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:44
2024-10-09T10:44
происшествия
китай
нидерланды
чукотский автономный округ
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде в КНР и Нидерланды партии бивней мамонта на 113 миллионов рублей, которые двое россиян скупали у частных искателей, сообщило ведомство. Отмечается, что двое участников преступной группы - Александр Рультынкеу и Артур Ли - обвиняются по статье "Контрабанда культурных ценностей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". "По версии следствия, Рультынкеу и Ли, обладая лицензией на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, приобретали без правоустанавливающих документов бивни мамонтов у частных искателей, ведущих раскопки на территории Республики Саха (Якутия)… С декабря 2021 года по декабрь 2022 года соучастники незаконно перевезли из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов общей стоимостью свыше 113 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для получения разрешений на экспорт продукции обвиняемые предоставляли фиктивные документы о законности происхождения бивней. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html
китай
нидерланды
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происшествия, китай, нидерланды, чукотский автономный округ, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Китай, Нидерланды, Чукотский автономный округ, Дальневосточная транспортная прокуратура
На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта

На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта в КНР

© Фото : УМВД Амурской области к сообщениюБивни мамонта
Бивни мамонта - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : УМВД Амурской области к сообщению
Бивни мамонта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде в КНР и Нидерланды партии бивней мамонта на 113 миллионов рублей, которые двое россиян скупали у частных искателей, сообщило ведомство.
Отмечается, что двое участников преступной группы - Александр Рультынкеу и Артур Ли - обвиняются по статье "Контрабанда культурных ценностей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".
"По версии следствия, Рультынкеу и Ли, обладая лицензией на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, приобретали без правоустанавливающих документов бивни мамонтов у частных искателей, ведущих раскопки на территории Республики Саха (Якутия)… С декабря 2021 года по декабрь 2022 года соучастники незаконно перевезли из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов общей стоимостью свыше 113 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для получения разрешений на экспорт продукции обвиняемые предоставляли фиктивные документы о законности происхождения бивней.
Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияКитайНидерландыЧукотский автономный округДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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