https://ria.ru/20241009/vostok-1977120944.html

На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта

На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта - РИА Новости, 09.10.2024

На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта

Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде в КНР и Нидерланды партии бивней мамонта на 113 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:44

2024-10-09T10:44

2024-10-09T10:44

происшествия

китай

нидерланды

чукотский автономный округ

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде в КНР и Нидерланды партии бивней мамонта на 113 миллионов рублей, которые двое россиян скупали у частных искателей, сообщило ведомство. Отмечается, что двое участников преступной группы - Александр Рультынкеу и Артур Ли - обвиняются по статье "Контрабанда культурных ценностей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". "По версии следствия, Рультынкеу и Ли, обладая лицензией на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, приобретали без правоустанавливающих документов бивни мамонтов у частных искателей, ведущих раскопки на территории Республики Саха (Якутия)… С декабря 2021 года по декабрь 2022 года соучастники незаконно перевезли из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов общей стоимостью свыше 113 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для получения разрешений на экспорт продукции обвиняемые предоставляли фиктивные документы о законности происхождения бивней. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html

китай

нидерланды

чукотский автономный округ

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происшествия, китай, нидерланды, чукотский автономный округ, дальневосточная транспортная прокуратура