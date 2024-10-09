https://ria.ru/20241009/volchansk-1977124827.html
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске - РИА Новости, 09.10.2024
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске
Позиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:53
2024-10-09T10:53
2024-10-09T10:53
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Позиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."На северном участке фронта обстановка сохраняется напряженной. В Волчанске продолжаются позиционные бои. Выбиваем врага планомерно", - сказал он.Наступление российской армии в Харьковской области началось весной, в середине мая Ганчев заявлял, что западная и северная части Волчанска уже находятся под контролем ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске
Ганчев: в Волчанске идут позиционные бои, ВС России планомерно выбивают врага
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Позиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На северном участке фронта обстановка сохраняется напряженной. В Волчанске продолжаются позиционные бои. Выбиваем врага планомерно", - сказал он.
Наступление российской армии в Харьковской области началось весной, в середине мая Ганчев заявлял, что западная и северная части Волчанска уже находятся под контролем ВС РФ.