https://ria.ru/20241009/volchansk-1977124827.html

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске - РИА Новости, 09.10.2024

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске

Позиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:53

2024-10-09T10:53

2024-10-09T10:53

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Позиционные бои продолжаются в Волчанске, ВС РФ "планомерно" выбивают украинские войска из города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."На северном участке фронта обстановка сохраняется напряженной. В Волчанске продолжаются позиционные бои. Выбиваем врага планомерно", - сказал он.Наступление российской армии в Харьковской области началось весной, в середине мая Ганчев заявлял, что западная и северная части Волчанска уже находятся под контролем ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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Ольга Фомченкова

волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность