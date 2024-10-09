Венгрия инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности ЕС
Орбан: Венгрия хочет принять новый пакт о конкурентоспособности Евросоюза
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Председательствующая в Евросоюзе Венгрия на неформальном саммите совета ЕС в Будапеште инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности объединения, которая заметно снижается в последние десятилетия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Целью венгерского председательства является принятие нового соглашения о европейской конкурентоспособности на неформальном заседании Совета ЕС в Будапеште 8 ноября, нового пакта о конкурентоспособности. Я убеждён, что политическая приверженность на самом высоком уровне даст толчок к повороту в конкурентоспособности Европы, в котором мы нуждаемся", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV.
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Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "теряет свою глобальную конкурентоспособность" и сослался на экс-премьера Италии Марио Драги, который говорил, что Европе грозит медленная агония и президента Франции Эммануэля Макрона, заявлявшего, что Европа может умереть, потому что в течение двух-трёх лет она будет вытеснена со своих рынков.
"Экономический рост ЕС на протяжении последних двух десятилетий был стабильно медленнее, чем в США и Китае. Производительность ЕС растёт медленнее, чем у её конкурентов. Наша доля в мировой торговле снижается. Компании ЕС столкнулись с тем, что цены на электроэнергию в два-три раза выше, чем в США. Цены на природный газ здесь в четыре-пять раз выше", - отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия ещё в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.
Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растёт число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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