https://ria.ru/20241009/vengrija-1977157179.html

Венгрия инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности ЕС

Венгрия инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности ЕС - РИА Новости, 09.10.2024

Венгрия инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности ЕС

Председательствующая в Евросоюзе Венгрия на неформальном саммите совета ЕС в Будапеште инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности объединения,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:39

2024-10-09T12:39

2024-10-09T12:39

европа

сша

венгрия

виктор орбан

марио драги

эммануэль макрон

евросоюз

европарламент

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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Председательствующая в Евросоюзе Венгрия на неформальном саммите совета ЕС в Будапеште инициирует принятие нового пакта о конкурентоспособности объединения, которая заметно снижается в последние десятилетия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Целью венгерского председательства является принятие нового соглашения о европейской конкурентоспособности на неформальном заседании Совета ЕС в Будапеште 8 ноября, нового пакта о конкурентоспособности. Я убеждён, что политическая приверженность на самом высоком уровне даст толчок к повороту в конкурентоспособности Европы, в котором мы нуждаемся", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV. Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "теряет свою глобальную конкурентоспособность" и сослался на экс-премьера Италии Марио Драги, который говорил, что Европе грозит медленная агония и президента Франции Эммануэля Макрона, заявлявшего, что Европа может умереть, потому что в течение двух-трёх лет она будет вытеснена со своих рынков. "Экономический рост ЕС на протяжении последних двух десятилетий был стабильно медленнее, чем в США и Китае. Производительность ЕС растёт медленнее, чем у её конкурентов. Наша доля в мировой торговле снижается. Компании ЕС столкнулись с тем, что цены на электроэнергию в два-три раза выше, чем в США. Цены на природный газ здесь в четыре-пять раз выше", - отметил Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия ещё в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растёт число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

европа

сша

венгрия

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европа, сша, венгрия, виктор орбан, марио драги, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент