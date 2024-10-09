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Жительницу Урала оштрафовали за мошенничество с эзотерическими услугами
Жительницу Урала оштрафовали за мошенничество с эзотерическими услугами - РИА Новости, 09.10.2024
Жительницу Урала оштрафовали за мошенничество с эзотерическими услугами
Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при оказании эзотерических услуг,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:09
2024-10-09T17:09
2024-10-09T17:09
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при оказании эзотерических услуг, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, женщина в соцсетях разместила объявление о проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, хотя такими способностями не обладала. С июня 2022 по февраль 2024 года она переписывалась с двумя клиентками и указывала им на необходимость снятия порчи и проведения чистки для решения их личных проблем. После получения денег за обряды жительница Урала писала потерпевшим о необходимости проведения аналогичных ритуалов по более высокой стоимости, те соглашались. Также она просила ей возместить стоимость затраченных для проведения ритуалов материалов, добавили в прокуратуре. Как отметили в ведомстве, в общей сложности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 34 тысяч рублей, еще одна клиентка не успела оплатить 22 тысячи рублей. "Свою вину в инкриминируемых деяниях женщина признала в полном объеме, возместила причиненный ущерб и принесла извинения потерпевшим. Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221017/gadalka-1824567190.html
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происшествия, свердловская область, россия
Происшествия, Свердловская область, Россия
Жительницу Урала оштрафовали за мошенничество с эзотерическими услугами
Жительницу Свердловской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за мошенничество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Белоярский районный суд Свердловской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при оказании эзотерических услуг, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, женщина в соцсетях разместила объявление о проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, хотя такими способностями не обладала. С июня 2022 по февраль 2024 года она переписывалась с двумя клиентками и указывала им на необходимость снятия порчи и проведения чистки для решения их личных проблем.
После получения денег за обряды жительница Урала писала потерпевшим о необходимости проведения аналогичных ритуалов по более высокой стоимости, те соглашались. Также она просила ей возместить стоимость затраченных для проведения ритуалов материалов, добавили в прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, в общей сложности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 34 тысяч рублей, еще одна клиентка не успела оплатить 22 тысячи рублей.
"Свою вину в инкриминируемых деяниях женщина признала в полном объеме, возместила причиненный ущерб и принесла извинения потерпевшим. Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.