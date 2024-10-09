Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 09.10.2024 (обновлено: 21:39 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977298100.html
Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине
Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком организовал в соцсети X опрос, в котором предложил выбрать страну,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:35
2024-10-09T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
виктория нуланд
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964468239_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_b4def323ed898de7829471ee039b95b2.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком организовал в соцсети X опрос, в котором предложил выбрать страну, которая несет ответственность за конфликт на Украине, почти 78% пользователей возложили вину на США. В опубликованном накануне опросе с вопросом "Кто несет ответственность за российско-украинский конфликт" приняли участие более 96 тысяч аккаунтов в соцсети. 77,9% пользователей назвали виновными США, 6,1% - Украину, 16,1% посчитали ответственной РФ. Кроме того, пользователи в комментариях намекали на антисемитизм, публикуя при этом фотографии бывшей заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
https://radiosputnik.ru/20240819/lukashenko-1967192898.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964468239_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_7e3a92d5d0f9e30416089f509d686c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, НАТО
Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине

Опрос: большинство пользователей X считают США виновными в конфликте на Украине

© AP Photo / Noah BergerЗнак "X" на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско
Знак X на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Noah Berger
Знак "X" на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком организовал в соцсети X опрос, в котором предложил выбрать страну, которая несет ответственность за конфликт на Украине, почти 78% пользователей возложили вину на США.
В опубликованном накануне опросе с вопросом "Кто несет ответственность за российско-украинский конфликт" приняли участие более 96 тысяч аккаунтов в соцсети. 77,9% пользователей назвали виновными США, 6,1% - Украину, 16,1% посчитали ответственной РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ
27 августа, 06:17
Кроме того, пользователи в комментариях намекали на антисемитизм, публикуя при этом фотографии бывшей заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Лукашенко назвал виновных в развязанной на Украине "бойне"
19 августа, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВиктория НуландНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала