https://ria.ru/20241009/ukraina-1977298100.html

Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине

Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине - РИА Новости, 09.10.2024

Пользователи Сети назвали ответственного за конфликт на Украине

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком организовал в соцсети X опрос, в котором предложил выбрать страну,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:35

2024-10-09T21:35

2024-10-09T21:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком организовал в соцсети X опрос, в котором предложил выбрать страну, которая несет ответственность за конфликт на Украине, почти 78% пользователей возложили вину на США. В опубликованном накануне опросе с вопросом "Кто несет ответственность за российско-украинский конфликт" приняли участие более 96 тысяч аккаунтов в соцсети. 77,9% пользователей назвали виновными США, 6,1% - Украину, 16,1% посчитали ответственной РФ. Кроме того, пользователи в комментариях намекали на антисемитизм, публикуя при этом фотографии бывшей заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html

https://radiosputnik.ru/20240819/lukashenko-1967192898.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, нато