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Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
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13:59 09.10.2024 (обновлено: 14:01 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977191681.html
Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ
Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ
Украинские военнослужащие дезертируют из-за отношения командиров, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Сергея Евтушока. "<...> Командиры... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:59
2024-10-09T14:01
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие дезертируют из-за отношения командиров, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Сергея Евтушока. "&lt;...&gt; Командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги", — сказал он. Кроме того, Евтушок пожаловался на жесткость работы украинских военкомов, насильно мобилизующих украинских мужчин. По мнению депутата, такое отношение негативно сказывается на мотивации новобранцев и сразу настраивает их на уход из части. Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предложил снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Украина
Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ

Депутат Рады Сергей Евтушок назвал основную причину дезертирства в ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие дезертируют из-за отношения командиров, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Сергея Евтушока.

"<...> Командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Кроме того, Евтушок пожаловался на жесткость работы украинских военкомов, насильно мобилизующих украинских мужчин. По мнению депутата, такое отношение негативно сказывается на мотивации новобранцев и сразу настраивает их на уход из части.

Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предложил снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта.

В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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