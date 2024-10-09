Депутат Рады раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ
Депутат Рады Сергей Евтушок назвал основную причину дезертирства в ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие дезертируют из-за отношения командиров, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Сергея Евтушока.
"<...> Командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги", — сказал он.
"<...> Командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги", — сказал он.
Кроме того, Евтушок пожаловался на жесткость работы украинских военкомов, насильно мобилизующих украинских мужчин. По мнению депутата, такое отношение негативно сказывается на мотивации новобранцев и сразу настраивает их на уход из части.
Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предложил снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.
Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предложил снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.