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СМИ: Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия - РИА Новости, 09.10.2024
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10:10 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977105868.html
СМИ: Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия
СМИ: Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ: Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия
Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия, пишет... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:10
2024-10-09T10:10
украина
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия, пишет газета Financial Times. Издание напоминает, что этот запрет существует с 2022 года. "Украина продвигается к снятию запрета военного времени на экспорт дронов... С учетом ограниченных государственных ресурсов, доступных для оплаты военных поставок, компании по производству дронов хотят продавать произведенную сверх нормы продукцию за рубеж и получать доходы, необходимые для производства", - говорится в публикации. Отмечается, что у Киева нет средств ни на приобретение дронов, ни на инвестиции в производящие их фирмы. Украинский депутат Александр Мариковский заявил изданию, что Украина может заработать порядка 20 миллиардов долларов на экспорте дронов. Он также указал на то, что без снятия запрета цена производимых на Украине БПЛА, скорее всего, возрастет. При этом газета не уточняет, идет ли речь о снятии запрета на экспорт военной продукции в целом или только на поставки дронов: материал посвящен БПЛА, но в его заголовке говорится о запрете на экспорт оружия.
https://ria.ru/20240527/boepripasy-1948527246.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html
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украина, в мире
Украина, В мире
СМИ: Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия

FT: Украина может отменить запрет на экспорт военной продукции

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия, пишет газета Financial Times.
Издание напоминает, что этот запрет существует с 2022 года.
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"Украина продвигается к снятию запрета военного времени на экспорт дронов... С учетом ограниченных государственных ресурсов, доступных для оплаты военных поставок, компании по производству дронов хотят продавать произведенную сверх нормы продукцию за рубеж и получать доходы, необходимые для производства", - говорится в публикации.
Отмечается, что у Киева нет средств ни на приобретение дронов, ни на инвестиции в производящие их фирмы.
Украинский депутат Александр Мариковский заявил изданию, что Украина может заработать порядка 20 миллиардов долларов на экспорте дронов. Он также указал на то, что без снятия запрета цена производимых на Украине БПЛА, скорее всего, возрастет.
При этом газета не уточняет, идет ли речь о снятии запрета на экспорт военной продукции в целом или только на поставки дронов: материал посвящен БПЛА, но в его заголовке говорится о запрете на экспорт оружия.
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