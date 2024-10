"Этой страны не будет". В НАТО рассказали о планах на будущее

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывает не принимать Украину в НАТО. Его мнение в той или иной степени разделяют многие лидеры Евросоюза. Как сообщают... РИА Новости, 09.10.2024

киев

словакия

россия

роберт фицо

олаф шольц

владимир жарихин

нато

евросоюз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывает не принимать Украину в НАТО. Его мнение в той или иной степени разделяют многие лидеры Евросоюза. Как сообщают западные СМИ, партнеры уже предлагают Киеву отказаться от территориальных претензий к России. Что происходит в Евросоюзе — в материале РИА Новости.Славянский союзБоевые действия на Украине продолжаются только из-за того, что Запад хочет "поставить русских на колени", заявил Фицо. "В соседней со Словакией стране идет военный конфликт, где действительно убивают славян, и Европа активно поддерживает эти убийства", — подчеркнул глава правительства.При этом он убежден, что военного решения нет, поэтому стороны встретятся за столом переговоров. После окончания конфликта Фицо надеется восстановить связи с Москвой и сохранить дружбу с Киевом. Евроинтеграцию Украины он поддерживает, но не верит, что процесс завершится в ближайшие годы."Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Россией. Евросоюзу нужна Россия, России нужен Евросоюз. И мы будем очень заинтересованы в нормальных, дружеских отношениях с Украиной, которой мы желаем положить конец этой беде, потому что это беда для всех", — пояснил премьер-министр.Вместе с тем он заверил, что не поддержит вступление Киева в Североатлантический альянс, поскольку это приведет к началу третьей мировой войны. "Пока я остаюсь премьер-министром, буду следить за тем, чтобы ни один депутат от моей партии никогда не соглашался на членство Украины в НАТО", — сказал Фицо. Напомним: мандат нынешнего правительства Словакии истекает в 2027 году.Примечательно, что эти заявления словацкий лидер сделал накануне встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в пригороде Ужгорода. Во время переговоров они обсуждали сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты. "Значительная часть импорта электроэнергии на Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи", — отметил Шмыгаль."Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", — прокомментировал Фицо итоги встречи.Проблемы безопасностиФицо всегда негативно относился к военной поддержке Киева и с первых дней СВО выступал за переговоры. В том числе благодаря этому его партия "Курс — социальная демократия" год назад победила на парламентских выборах.В 2023-м такая позиция многим в Европе казалась маргинальной. Однако теперь ее в разной степени поддерживают и другие лидеры ЕС. К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается собрать голоса за мир в США, России, Китае и других странах. А президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times сказал, что Киеву нужно реалистично оценивать свои возможности и признать: часть территории страны может остаться под контролем России. Правда, в отличие от Фицо, чешский лидер считает, что в полуразобранном состоянии Украину можно принять в альянс.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае заявил, что Киев не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Спустя месяц президент США Джо Байден подчеркнул: пока Украина ведет боевые действия, ее нельзя принимать в альянс. Власти Польши придерживаются того же мнения. В частности, президент Анджей Дуда подчеркнул, что до завершения российско-украинского конфликта Киев не попадет в НАТО.Как сообщает Financial Times, члены военного блока работают над тем, чтобы украинские власти согласились фактически, но не юридически отказаться от территориальных претензий к Москве. В обмен обещают принять Украину в альянс и тем самым гарантировать безопасность. В качестве возможного механизма партнеры предлагают вспомнить опыт Западной Германии, которая вошла в НАТО в 1955 году, а в 1990-м к ней присоединилась ГДР.Впрочем, эти обещания фактически могут быть равнозначны тому, что Украина вообще никогда не вступит в НАТО. Для завершения боевых действий необходимо договориться с Москвой, которая еще до начала СВО призывала альянс как минимум прекратить расширение на восток.Лед тронулсяПо мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, словацкий премьер лишь подтвердил свои прежние тезисы. "Сложно сказать, как долго Словакия будет проводить такую политику. В конце концов, на парламентских выборах Фицо не заручился безусловной поддержкой избирателей. В будущем к власти могут прийти политические силы, напоминающие современное правительство Чехии", — поясняет эксперт.Вместе с тем, добавляет Жарихин, Павел, Шольц и другие западные лидеры все реалистичнее оценивают ситуацию. В том числе — меняют позицию по России. Несмотря на то что процесс идет очень медленно, общую динамику эксперт считает положительной."Однажды остальные европейские политики тоже начнут говорить, как Фицо. Прежде всего этот дрейф происходит из-за постепенного ослабления влияния Байдена, для которого участие в российско-украинском конфликте было делом принципа. Он поддерживал Киев со времен Евромайдана, а его сын замешан в украинских коррупционных схемах", — напоминает Жарихин.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает Фицо опытным государственным деятелем, хорошо чувствующим изменения в международной политике. Словацкий лидер позволяет себе такие заявления, поскольку прекрасно понимает, что в ближайшее время Киев не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Неудачная попытка Владимира Зеленского навязать Западу свой "план победы" лишь подкрепила уверенность премьера Словакии."Современная Украина уже стала камнем на шее ЕС, поэтому европейцы не хотят принимать ее в свою организацию. Она погрязла в коррупции и военной разрухе. Фактически все сколько-нибудь важные страны выступают против евро-атлантической интеграции Киева. Конечно, через 30 лет, как сказал Шольц, что-то может измениться. Но стране еще нужно дожить до этого момента", — заключает Денисов.По мнению экспертов, в обозримой перспективе у Киева нет никаких шансов на вступление в ЕС и НАТО. Власти Украины это понимают, но не оставляют попыток присоединиться к западной системе безопасности и экономики. В противном случае им придется объяснять гражданам, ради чего они довели страну до нынешнего состояния.

киев, словакия, россия, роберт фицо, олаф шольц, владимир жарихин, нато, евросоюз