https://ria.ru/20241009/ubyiystvo-1977221254.html

"Их отец оставил послание". Что известно об убийстве двух сестер в Тольятти

"Их отец оставил послание". Что известно об убийстве двух сестер в Тольятти - РИА Новости, 09.10.2024

"Их отец оставил послание". Что известно об убийстве двух сестер в Тольятти

Тела девочек двух и пяти лет нашли дома со множественными ножевыми ранениями. В убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру. О том, что могло послужить... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:41

2024-10-09T15:41

2024-10-09T18:13

происшествия

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

убийство

подростки

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Тела девочек двух и пяти лет нашли дома со множественными ножевыми ранениями. В убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру. О том, что могло послужить мотивом жестокой расправы, — в материале РИА Новости."Все в шоке"На асфальте у подъезда одного из домов в Комсомольском районе города Тольятти — уже почти стершаяся надпись "Я тебя люблю"."Честно, все, кто их знал, — в шоке. Семья не маргинальная, дети всегда опрятные, ничего подозрительного не замечали. С виду дружные, — рассказывает один из местных жителей. — Ира, кажется, не работала, дома сидела. Следит за собой, хорошо выглядит. Может, они и конфликтовали, но сор из избы не выносили".Трогательную надпись оставил 32-летний Юрий, чтобы загладить вину перед 41-летней Ириной, его сожительницей. "Такие послания были и раньше", — уточнил собеседник РИА Новости.Как выяснилось, пара нередко ссорилась. После одного из скандалов Ирина обратилась в полицию. Юрий ее бил, изменял ей, они расставались, однако потом мирились и съезжались.Дети от разных мужчинВосьмого октября как раз обсуждали очередную ссору — в отделении полиции. Ирину и Юрия допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье.Дома осталась 13-летняя Инна (имя несовершеннолетней изменено) вместе с младшими девочками — общими с Юрием.Всего в семье пятеро детей. Старшая, 18-летняя, живет отдельно. Она, Инна и еще одна девочка, которой десять, — дочери Ирины от прежнего гражданского мужа.Знакомые семьи уверяют: Юрий трепетно относился и к своим, и к неродным детям. Их часто замечали гуляющими в парке у дома.Проверка на вменяемостьПо одной из версий, девочка зарезала сестер в знак протеста — не хотела, чтобы мать мирилась с отчимом.Тела обнаружила десятилетняя сестра — предположительно, на балконе. Инны в тот момент не было в квартире — как ни в чем не бывало она вышла в парк.Там ее и задержали. Возбудили уголовное дело об убийстве, региональная прокуратура взяла расследование на контроль.Школьница созналась в преступлении. Сейчас ее проверяют на вменяемость."Могла быть ревность"На опубликованных СК кадрах видно, что в квартире тольяттинской семьи чисто, хороший ремонт, следов борьбы нет."Что могло послужить триггером — нужно разбираться детально. Не исключена ревность — это есть в любой семье даже между родными сестрами и братьями, не говоря уже о сводных. Понятно, что самым маленьким так или иначе всегда уделяют больше внимания. Тут важно поведение родителей — как они держатся при детях, смогут ли объяснить, что любят наравне", — комментирует ситуацию детский психолог Андрей Зберовский.Если же родители в собственных конфликтах были грубыми и агрессивными, подросток это легко способен перенять, добавляет специалист. И отстаивать свои интересы насилием.Возможны и отклонения в психике. Особенно, уточняет эксперт, "если, помимо всего прочего, где-то насмотрелась всякого в группах соцсетей или переиграла в компьютере".Если экспертиза подтвердит отклонения, подростка отправят на принудительное лечение. Но в любом случае колония ей не грозит. Девочке нет 14 лет, она не достигла возраста уголовной ответственности. Максимальное наказание — закрытое специальное учебно-исправительное учреждение для трудных подростков.По данным СМИ, психическое расстройство у Инны выявили задолго до трагедии, однако никто этому не придал значения. Так ли было на самом деле — установит следствие.

https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html

https://ria.ru/20241002/podrostki-1975753449.html

тольятти

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

происшествия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф), криминал, убийство, подростки