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В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.10.2024
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Туризм
 
15:32 09.10.2024 (обновлено: 16:48 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/turtsiya-1977227238.html
В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом
В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.10.2024
В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом
Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:32
2024-10-09T16:48
туризм
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. &quot;В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи&quot;, — сказал собеседник агентства.По его информации, один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня.В генконсульстве добавили, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и держат ситуацию на контроле.Авария произошла 8 октября, около четырех утра, в районе Фетхие (провинция Мугла). Там перевернулся автобус, перевозивший 14 россиян в аэропорт города Даламан. По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, почти все российские туристы уже вернулись домой.
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россия, анталья (провинция), мугла (провинция), турция, новости - туризм
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Мугла (провинция), Турция, Новости - Туризм
В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом

Генконсульство: трое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом в Турции

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье.
«

"В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

По его информации, один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня.
В генконсульстве добавили, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и держат ситуацию на контроле.
Авария произошла 8 октября, около четырех утра, в районе Фетхие (провинция Мугла). Там перевернулся автобус, перевозивший 14 россиян в аэропорт города Даламан. По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, почти все российские туристы уже вернулись домой.
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ТуризмРоссияАнталья (провинция)Мугла (провинция)ТурцияНовости - Туризм
 
 
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