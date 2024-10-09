https://ria.ru/20241009/turtsiya-1977227238.html

В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом

В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.10.2024

В Турции трое россиян пострадали в ДТП с автобусом

Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:32

2024-10-09T15:32

2024-10-09T16:48

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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. "В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.По его информации, один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня.В генконсульстве добавили, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и держат ситуацию на контроле.Авария произошла 8 октября, около четырех утра, в районе Фетхие (провинция Мугла). Там перевернулся автобус, перевозивший 14 россиян в аэропорт города Даламан. По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, почти все российские туристы уже вернулись домой.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, анталья (провинция), мугла (провинция), турция, новости - туризм