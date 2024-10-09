https://ria.ru/20241009/turtsiya-1977210255.html
Генконсульство проверит информацию о ДТП с российскими туристами в Турции
Генконсульство проверит информацию о ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 09.10.2024
Генконсульство проверит информацию о ДТП с российскими туристами в Турции
Генконсульство России проверяет информацию о ДТП с участием российских туристов в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:43
2024-10-09T14:43
2024-10-09T14:43
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Генконсульство России проверяет информацию о ДТП с участием российских туристов в турецком курортном районе Фетхие, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее ряд Telegram-каналов написал, что автобус с российскими туристами перевернулся в районе Фетхие на юго-западе Турции, якобы есть пострадавшие петербуржцы. Утверждается, что причиной ДТП, предварительно, стала потеря управления водителем автобуса. "Генеральное консульство проверяет данную информацию", - сообщили в диппредставительстве.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
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россия, турция, авто, в мире
Россия, Турция, Авто, В мире
Генконсульство проверит информацию о ДТП с российскими туристами в Турции
Генконсульство проверит данные о ДТП с российскими туристами в районе Фетхие