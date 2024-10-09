https://ria.ru/20241009/turtsija-1977270073.html

Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине

Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине - РИА Новости, 09.10.2024

Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине

Институт омбудсмена Турции в рамках визита оценил условия содержания российских пленных в тюрьмах на Украине и направил часть отчёта об этом российским... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:35

2024-10-09T18:35

2024-10-09T18:59

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Институт омбудсмена Турции в рамках визита оценил условия содержания российских пленных в тюрьмах на Украине и направил часть отчёта об этом российским коллегам, сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч."Мы посетили, как я уже сказал, российских военнопленных, находящихся в тюрьмах Украины, сами смогли увидеть те условия, в которых они содержатся, в достаточном ли количестве обеспечиваются они едой, достаточный ли уход с точки зрения здравоохранения. По результатам этого визита нами был подготовлен отчёт. Часть этого доклада, отчёта мы отправили (омбудсмену РФ) Татьяне Николаевне (Москальковой)", - сказал он журналистам на полях заседания Евразийского альянса омбудсменов.Турецкий главный омбудсмен также добавил, что в адрес российских властей был направлен запрос для совершения аналогичного визита в места содержания пленных украинцев в РФ.По словам Малкоча, институт омбудсмена Турции в контексте идущего конфликта на Украине также приложил усилия для защиты прав женщин и детей.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html

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в мире, турция, украина, россия