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Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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18:35 09.10.2024 (обновлено: 18:59 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/turtsija-1977270073.html
Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине
Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине
Институт омбудсмена Турции в рамках визита оценил условия содержания российских пленных в тюрьмах на Украине и направил часть отчёта об этом российским... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:35
2024-10-09T18:59
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Институт омбудсмена Турции в рамках визита оценил условия содержания российских пленных в тюрьмах на Украине и направил часть отчёта об этом российским коллегам, сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч."Мы посетили, как я уже сказал, российских военнопленных, находящихся в тюрьмах Украины, сами смогли увидеть те условия, в которых они содержатся, в достаточном ли количестве обеспечиваются они едой, достаточный ли уход с точки зрения здравоохранения. По результатам этого визита нами был подготовлен отчёт. Часть этого доклада, отчёта мы отправили (омбудсмену РФ) Татьяне Николаевне (Москальковой)", - сказал он журналистам на полях заседания Евразийского альянса омбудсменов.Турецкий главный омбудсмен также добавил, что в адрес российских властей был направлен запрос для совершения аналогичного визита в места содержания пленных украинцев в РФ.По словам Малкоча, институт омбудсмена Турции в контексте идущего конфликта на Украине также приложил усилия для защиты прав женщин и детей.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html
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в мире, турция, украина, россия
В мире, Турция, Украина, Россия
Турция оценила условия содержания российских пленных на Украине

Турецкие омбудсмены оценили условия содержания российских пленных на Украине

© РИА Новости / Павел ЛисицынВоеннопленный
Военнопленный - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Институт омбудсмена Турции в рамках визита оценил условия содержания российских пленных в тюрьмах на Украине и направил часть отчёта об этом российским коллегам, сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
"Мы посетили, как я уже сказал, российских военнопленных, находящихся в тюрьмах Украины, сами смогли увидеть те условия, в которых они содержатся, в достаточном ли количестве обеспечиваются они едой, достаточный ли уход с точки зрения здравоохранения. По результатам этого визита нами был подготовлен отчёт. Часть этого доклада, отчёта мы отправили (омбудсмену РФ) Татьяне Николаевне (Москальковой)", - сказал он журналистам на полях заседания Евразийского альянса омбудсменов.
Турецкий главный омбудсмен также добавил, что в адрес российских властей был направлен запрос для совершения аналогичного визита в места содержания пленных украинцев в РФ.
По словам Малкоча, институт омбудсмена Турции в контексте идущего конфликта на Украине также приложил усилия для защиты прав женщин и детей.
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