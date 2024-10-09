https://ria.ru/20241009/tsru-1977248026.html

ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ

ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:45

2024-10-09T16:45

2024-10-09T16:45

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников агентства. "В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, из-за наплыва жалоб в ЦРУ провели внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями "сексуально враждебной рабочей среды". При этом 9% отметили, что это произошло за последний год, а 7% заявили о случаях "нежелательных половых связей или домогательств" на службе. В то же время CNN отмечает, что полностью доверять результатам расследования не стоит: опрос был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие, однако полная картина может быть хуже, потому что ряд жертв насилия не сообщает о проблеме.

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в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша