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ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ
ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:45
2024-10-09T16:45
2024-10-09T16:45
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников агентства. "В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, из-за наплыва жалоб в ЦРУ провели внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями "сексуально враждебной рабочей среды". При этом 9% отметили, что это произошло за последний год, а 7% заявили о случаях "нежелательных половых связей или домогательств" на службе. В то же время CNN отмечает, что полностью доверять результатам расследования не стоит: опрос был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие, однако полная картина может быть хуже, потому что ряд жертв насилия не сообщает о проблеме.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ
CNN: ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на сексуальное насилие
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на сотрудников агентства.
"В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, из-за наплыва жалоб в ЦРУ провели внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями "сексуально враждебной рабочей среды". При этом 9% отметили, что это произошло за последний год, а 7% заявили о случаях "нежелательных половых связей или домогательств" на службе.
В то же время CNN отмечает, что полностью доверять результатам расследования не стоит: опрос был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие, однако полная картина может быть хуже, потому что ряд жертв насилия не сообщает о проблеме.