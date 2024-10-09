https://ria.ru/20241009/tsenzura-1977294306.html

Лидер молдавской оппозиции обвинил Facebook* и Instagram* в цензуре

Лидер молдавской оппозиции обвинил Facebook* и Instagram* в цензуре - РИА Новости, 09.10.2024

Лидер молдавской оппозиции обвинил Facebook* и Instagram* в цензуре

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор написал в своем Telegram-канале о цензуре со стороны социальных сетей Facebook* и Instagram*, которые... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:56

2024-10-09T20:56

2024-10-09T20:56

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КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор написал в своем Telegram-канале о цензуре со стороны социальных сетей Facebook* и Instagram*, которые удалили страницы ряда молдавских телеканалов. В сентябре правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Молдавии отозвал разрешительные документы у компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM. Уточняется, что компании была предоставлена неполная информация, а также её обвинили в связи с "группой Шора", лидера оппозиционного блока "Победа". "Демократия по-молдавски. Страницы оппозиционных каналов и наших коллег удаляют из Facebook* и Instagram*. Без объяснения причин. Просто взяли и стерли. Это уже не просто тревожный звоночек для нашей демократии. Это целая сирена!" - написал политик, сопроводив свою публикацию скриншотами удаленных страниц молдавских телеканалов Canal 5 и TV 6, которые также ретранслировали ряд российских передач. Политик не исключил, что такие действия происходят по политическому заказу молдавских властей. "Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) не нравится, когда о ней говорят правду, когда ставят под сомнение её странные инициативы, такие как бредовый референдум. Она не любит, когда людям помогают делами, а не пустыми словами. Мы будем добиваться справедливости. У нас есть много способов общения. С порядочными и честными людьми, которые хотят для Молдовы будущего без Санду, мы всегда на связи!" — добавил Шор. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди которых 21 управляется из России. В список вошли сайты радио Sputnik и других российских СМИ, включая "Комсомольскую правду" и "Аргументы и факты". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html

https://ria.ru/20240606/smi-1951122265.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор, майя санду, facebook, санкции сша против "россии сегодня" и rt