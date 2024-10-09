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ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по штабу разведки "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по штабу разведки "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 09.10.2024

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по штабу разведки "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудары по складам оружия и штабу разведки шиитского движения "Хезболлах" в столице Ливана. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:28

2024-10-09T14:28

2024-10-09T14:28

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудары по складам оружия и штабу разведки шиитского движения "Хезболлах" в столице Ливана. "Ночью ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам по производству оружия и штабу разведки "Хезболлах" в районе Дахи, ключевом оплоте террористов "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе также заявили, что дополнительные авиаудары пришлись по наземным и подземным складам БПЛА шиитского движения, кроме того, были уничтожены ракетные установки, нацеленные на северные территории Израиля. В сообщении утверждается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире