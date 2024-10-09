ЦАХАЛ заявила об уничтожении оружейного склада "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила оружейный склад "Хезболлы" на глубине семи метров
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила оружейный склад шиитского движения "Хезболлах", который был расположен под жилым домом на глубине семи метров.
"Военные ЦАХАЛ обнаружили сотни единиц оружия и подземный склад оружия, расположенный на глубине примерно семи метров под домом в деревне (на юге Ливана - ред.), где действуют войска. В хранилище оружия военнослужащие обнаружили снайперские винтовки и множество оружия", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ ликвидировали ячейку "Хезболлах" в одном из зданий на юге Ливана. В ходе перестрелки с бойцами шиитского движения погиб командир бригады десантников, капитан Бен-Цион Фалах.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.