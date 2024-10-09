https://ria.ru/20241009/tsakhal-1977148968.html

ЦАХАЛ заявила об уничтожении оружейного склада "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила об уничтожении оружейного склада "Хезболлы" - РИА Новости, 09.10.2024

ЦАХАЛ заявила об уничтожении оружейного склада "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила оружейный склад шиитского движения "Хезболлах", который был расположен под жилым домом на глубине семи... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:01

2024-10-09T12:01

2024-10-09T12:01

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила оружейный склад шиитского движения "Хезболлах", который был расположен под жилым домом на глубине семи метров. "Военные ЦАХАЛ обнаружили сотни единиц оружия и подземный склад оружия, расположенный на глубине примерно семи метров под домом в деревне (на юге Ливана - ред.), где действуют войска. В хранилище оружия военнослужащие обнаружили снайперские винтовки и множество оружия", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ ликвидировали ячейку "Хезболлах" в одном из зданий на юге Ливана. В ходе перестрелки с бойцами шиитского движения погиб командир бригады десантников, капитан Бен-Цион Фалах. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024